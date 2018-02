“Che l’attenzione per il mondo delle Forze dell’Ordine non fosse prerogativa del centrosinistra, ne abbiamo piena contezza e gli ultimi governi a trazione Pd ce lo confermano; ma non pensavamo che si potesse giungere al punto di non retribuire per mesi gli allievi agenti della Polizia Penitenziaria”. Lo dichiara il coordinatore regionale di Forza Italia, l’on Luigi Vitali. “Risulta, infatti, -aggiunge- che da circa due mesi gli allievi –già vincitori del concorso di Stato- non stiano percependo lo stipendio e pare che la situazione non cambierà nemmeno per il terzo. Un’anteprima di una carriera difficile, delicata, fatta da uomini che decidono di servire lo Stato in un contesto ostico, fatto di stipendi irragionevoli rispetto al rischio quotidiano e di carenze di organico e di mezzi. Senza considerare, peraltro, le criticità tipiche dell’attività carceraria, a partire dal sovraffollamento. Una denuncia doverosa che facciamo –conclude Vitali- certi che a breve il vento cambierà, con la vittoria di un centrodestra da sempre vicino a coloro che operano per garantire la sicurezza della collettività”.

Ufficio Stampa FI Consiglio Regionale Puglia