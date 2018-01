La famosa frase “un poliziotto in fondo non toglie mai la divisa” si adatta perfettamente a quanto accaduto mercoledì mattina a Mesagne dove l’encomiabile spirito di iniziativa di un poliziotto fuori servizio ha fermato un trio di ladri.

Tutto è partito quando un poliziotto del Commissariato di P.S. di Mesagne, libero dal servizio, ha notato una Fiat Stilo con targa tedesca che da tempo era stata attenzionata quale mezzo potenzialmente utilizzato da soggetti stranieri, provenienti dall’est, dediti ai furti.

L’uomo ha chiamato la volante di servizio che ha fermato l’auto con i tre soggetti a bordo.

L’ispezione del veicolo ha permesso di rinvenire delle buste contenenti vari generi alimentari (bottiglie di liquore, numerose confezioni di grana padano ed altro) per le quali nessuno degli occupanti ha saputo spiegare la provenienza.

L’attività di indagine condotta in seguito ha permesso di appurare che alcuni generi alimentari erano stati asportati da un supermercato mesagnese, degli altri non si riusciva a risalire al luogo dell’ammanco.

I successivi accertamenti sui tre hanno appurato che si era in presenza di tre cittadini georgiani, uno dell’80, uno del ‘71 ed uno dell’88, irregolari sul territorio italiano e con precedenti per furti.

I soggetti, pertanto, sono stati denunciati a piede libero per furto, ricettazione e immigrazione clandestina.

Agli stessi, altresì, è stato ordinato di abbandonare il territorio italiano entro 7 gg.

I tre sono stati condotti presso l’ufficio Immigrazione della Questura: due di essi sono stati destinatari di un ordine di allontanamento dal territorio italiano entro 7 giorni perché già destinatari di decreti di espulsione mentre il terzo ha ricevuto il decreto di espulsione.

L’auto, tra l’altro condotta senza patente, è stata sequestrata.