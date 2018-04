L’Eco Concorso “Porta Pesa e Vinci”, organizzato dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con Monteco Srl arriva a San Michele Salentino con l’obiettivo di promuovere i vantaggi della Raccolta Differenziata e di incontrare i cittadini, per scoprire in maniera diretta eventuali dubbi sulla differenziazione dei rifiuti.

Ogni cittadino potrà concorrere alla vincita dei premi in palio, portando i propri rifiuti correttamente differenziati per tipologia presso lo stand allestito da Monteco Srl giovedì 3 Maggio 2018 dalle ore 10.00 alle ore 13.00 nei pressi della zona adiacente il Mercato Settimanale.

Si potranno conferire solo le frazioni secche riciclabili: CARTA e CARTONE, PLASTICA e METALLI.

I partecipanti saranno accolti dagli operatori, i quali peseranno i rifiuti con pesa elettronica, valutando anche la qualità della raccolta. Al termine della giornata verranno premiati i primi 5 classificati con il maggiore conferimento in termini di peso delle tipologie di rifiuto sopra indicate, i quali si aggiudicheranno un buono spesa del valore di € 30 della catena “Ticket compliments” da spendere presso i negozi convenzionati.

