Alle misure che rendono la Città bianca una “Smart City” si aggiunge il Portale del Cittadino, la piattaforma che racchiude un numero vastissimo di informazioni utili su singoli abitanti o nuclei familiari. Il progetto è stato presentato ieri pomeriggio presso la biblioteca comunale, durante il convegno formativo aperto al pubblico, ma rivolto soprattutto ai professionisti, ai responsabili di CAF e patronati, ai dipendenti comunali. Il Portale del Cittadino, fornito e implementato dalla Car Tech Group, è infatti uno strumento mirato alla semplificazione degli adempimenti territoriali e tributari a carico dei cittadini, una banca dati aggiornabile in tempo reale, che permette all’ente comunale di raccogliere, centralizzare e distribuire le informazioni contenute nei vari software che compongono la piattaforma, utilizzati dal Comune o dagli utenti, che siano professionisti o cittadini.

A illustrare funzioni e vantaggi dell’innovativa soluzione, il direttore commerciale della Car Tech Luigi D’Ambrosio, alla presenza del sindaco Gianfranco Coppola e dell’assessore alle Attività Produttive Maria Zurlo, che ha sottolineato l’importanza di convertire il sistema lento e farraginoso della ricerca di alcuni dati, ma soprattutto della riscossione delle imposte comunali, ringraziando gli amministratori che l’hanno preceduta dando avvio a questa grande rivoluzione pratica, che «migliorerà concretamente la qualità della vita di chi lo utilizza».

«Siamo felici di essere uno dei partner tecnologici del Comune di Ostuni – dichiara Luigi D’Ambrosio – in questo processo innovativo che punta alla semplificazione, alla trasparenza, all’equità fiscale, al risparmio dei costi di gestione e alla perequazione fiscale. I dati, le informazioni, rappresentano il carburante degli enti locali e Ostuni è stata una tra le prime realtà della provincia di Brindisi ad adottare la nostra piattaforma, che viene utilizzata ormai in moltissime realtà nazionali. Sul sito istituzionale del Comune di Ostuni è possibile selezionare la voce “fiscalità e territorio partecipati”, un punto di accesso sempre attivo che consente di reperire in tempo reale a una serie smisurata di informazioni e servizi. Se dobbiamo pagare l’IMU ad esempio, basterà inserire le credenziali di accesso, selezionare il servizio richiesto e il sistema procederà con la compilazione delle cartelle e dei documenti utili al saldo dell’imposta. Il Comune di Ostuni in sintesi si è dotato di un sistema in grado di far risparmiare denaro e tempo prezioso ai dipendenti, nell’ottica di rendere la vita più semplice, e via via anche più economica, per residenti e abitanti».

