Può avere inizio l’opera di caratterizzazione delle aree che saranno successivamente oggetto di bonifica e dragaggio. Con l’ordinanza n. 8/2018 del 31 gennaio scorso, la Capitaneria di Porto di Brindisi autorizza la ditta Stes – Sub Tecnical Service Srl di Mola di Bari, aggiudicataria dell’avviso pubblico del Comune di Ostuni, a effettuare le operazioni di caratterizzazione presso il Porto di Villanova, come previsto dal verbale di consegna sottoscritto lo scorso 29 dicembre.

La Capitaneria di Porto di Brindisi rende noto che nei 45 giorni successivi alle operazioni in questione, esclusivamente nell’ambito dell’area di cantiere che la ditta provvederà a delimitare, sarà interdetta la navigazione, la sosta di navi e imbarcazioni in genere, e qualsiasi attività subacquea, di superficie ed ogni altra attività connessa ai pubblici usi del mare.

L’ordinanza è stata concessa a seguito degli accertamenti necessari alla verifica di eventuali rischi legati alla presenza di ordigni bellici inesplosi; dopo che sono state definite le opportune procedure, indicate dalla relazione tecnica stilata dal Responsabile Unico del Procedimento e sottoscritta dalla Stes Srl.

L’avvio delle operazioni in mare è previsto nei prossimi giorni e dovranno concludersi entro i termini previsti dal contratto per consentire all’Ufficio Tecnico del Comune di Ostuni di redigere uno specifico progetto di dragaggio conforme ai Decreti del Ministero dell’ambiente n. 172 e 173 del 15 luglio 2016.

Il progetto permetterà all’Amministrazione di Ostuni di candidarsi fattivamente al bando di finanziamento regionale previsto dal POR Puglia Asse 7.4. L’assessore all’Ambiente Luigi Nacci confida di poter traguardare tutti gli obiettivi necessari a candidare il progetto di finanziamento e quindi rendere concreta l’operazione di dragaggio nei tempi previsti.