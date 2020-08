I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Fasano, al termine degli accertamenti, hanno denunciato in stato di libertà una 28enne di Cassano delle Murge (BA) e una 38enne di Fasano, per guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti e guida in stato d’ebbrezza alcolica. In particolare, le due donne, lo scorso 8 agosto, alle ore 2:30 circa, lungo la SP90, alla guida delle rispettive autovetture Lancia Ypsilon e Fiat 500, si sono scontrate, rimanendo lievemente ferite nel sinistro stradale. Sottoposte agli accertamenti alcolemici e tossicologici presso l’ospedale di Ostuni, sono risultate positive, la prima all’uso di cannabinoidi e cocaina e un tasso alcolemico superiore al limite consentito, la seconda all’uso di cannabinoidi. Le patenti di guida sono state ritirate e alla 38enne il mezzo è stato sottoposto a sequestro amministrativo ai fini della confisca.