I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Francavilla Fontana, hanno deferito in stato di libertà il 68enne S.S., per guida in stato di ebbrezza.

L’uomo è rimasto coinvolto in un sinistro stradale a Francavilla Fontana. I seguenti accertamenti sanitati hanno rilevato un tasso alcolemico pari a 2,25 g/l. Nella circostanza, gli è stata ritirata la patente di guida e l’autovettura sottoposta a sequestro amministrativo.

L’art.186 del codice della strada “Guida sotto l’influenza dell’alcool” punisce le condotte di chi guida in stato di ebbrezza alcolica. Le sanzioni, previste al secondo comma, puniscono tutti i conducenti sorpresi alla guida con tassi alcolemici che superano il limite massimo consentito di 0,5 grammi di alcool per litro di sangue, sfociando in responsabilità penali già da valori superiori a 0,8.