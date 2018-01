I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Fasano, nel corso di servizio perlustrativo, hanno tratto in arresto, nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, Giovanni Zizzi, 42enne e Angelo Schema, 38enne, entrambi del posto.

I due, a seguito a perquisizione personale e domiciliare, sono rispettivamente stati trovati in possesso di 50 grammi di hashish, suddivisa in dosi, occultate sulla sua persona, e di 1 grammo di hashish e 1 grammo di cocaina, occultati nel comodino della propria camera da letto, tutto lo stupefacente è stato sottoposto a sequestro. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, dopo le formalità di rito, gli arrestati sono stati condotti nelle rispettive abitazioni in regime di arresti domiciliari.



A Brindisi, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia hanno segnalato all’Autorità Amministrativa, per inosservanza della normativa sugli stupefacenti, un 18enne e un 17enne, entrambi residenti a Erchie.

I due giovani sono stati controllati in piazza Crispi e trovati in possesso, ognuno, di un involucro in cellophane, occultato nella tasca dei pantaloni, contenente sostanza stupefacente del tipo marijuana, rispettivamente del peso di 0,3 e 1,5 grammi. Lo stupefacente è stato sottoposto a sequestro.

A Fasano, i Carabinieri della locale Stazione hanno segnalato all’Autorità Amministrativa, per inosservanza della normativa sugli stupefacenti una 15enne, controllata a piedi per le vie del centro cittadino e trovata in possesso di 1,5 gr. marijuana rinvenuta in una tasca della parte superiore dello zaino, sottoposta a sequestro.