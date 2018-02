Potere al Popolo Brindisi ritiene inaccettabile che la nostra città debba sopportare la presenza di Casapound, formazione dichiaratamente neofascista, in un luogo pubblico per una loro iniziativa.

Non possiamo accettare che continui, in nome di una fantomatica “libertà di parola”, la propaganda criminale di soggetti che offendono la stessa Costituzione nata dalla lotta partigiana antifascista.

Non possiamo permettere che la campagna elettorale venga inquinata da chi continua a veicolare messaggi violenti con propaganda razzista sessista e xenofoba, facendo leva sulla generale condizione di disagio e di diseguaglianza sociale per fomentare la guerra tra poveri.

Non possiamo permettere che si continuino ad ignorare le leggi Mancino e Scelba che imporrebbero la dichiarazione di illegalità per tali formazioni.

Per questo motivo aderiamo all’iniziativa organizzata, da diverse associazioni antifasciste ,domani mattina alle ore 9,30 in piazza Santa Teresa. Invitiamo tutt* a partecipare per una Brindisi democratica e antifascista.

“Il fascismo non è un’opinione, è un crimine”

Sandro Pertini

Potere al Popolo