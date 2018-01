Sabato 13 gennaio alle ore 17.30, presso la Casa della Sinistra in Via Porta Lecce 134, si terrà l’Assemblea del Collegio Uninominale di Brindisi per discutere le proposte di candidatura per il collegio Puglia 13 e gettare le basi per organizzare la raccolta firme e la campagna elettorale.

Creeremo dunque liste, dopo decenni di nomi calati dall’alto, votate dalle assemblee territoriali e formate da uomini e donne, radicat* sul territorio, coerenti con il programma che proponiamo e rappresentanti de vari settori sociali, territori e generazioni che esprimono la voce del popolo.

Con “Potere al Popolo” ci prefiggiamo di riattivare la partecipazione e il protagonismo popolare: dalla barbarie in cui viviamo ogni giorno si può uscire solo collettivamente.

Siamo un movimento politico che vuole ricostruire la sinistra in Italia partendo dai territori e mettendo insieme quella reale, quella invisibile ai media, che vive nei conflitti sociali, nella resistenza sui luoghi di lavoro, nelle lotte, nei movimenti contro il razzismo, il sessismo, i beni comuni, la giustizia sociale, la solidarietà e la pace. Un movimento di lavoratrici e lavoratori, di giovani, disoccupat* e pensionat*, di competenze messe al servizio della comunità, di persone impegnate in associazioni, comitati territoriali, esperienze civiche, di attivist* e militanti che coinvolge tutt*, dai partiti alle reti e organizzazioni della sinistra sociale e politica, antiliberista e anticapitalista, ambientalista, femminista, laica, pacifista e libertaria che in questi anni hanno continuato a lottare e non si sono mai arres*.

Perciò invitiamo chiunque si riconosca in queste lotte, in queste idee e in questi valori, a partecipare all’assemblea di sabato, per costruire, nel nostro collegio, un percorso politico che abbia come punto di partenza queste elezioni ma che si spenda per costruire in futuro un percorso che rimetta finalmente il potere nelle mani del popolo.

Vi aspettiamo!

Potere al Popolo Brindisi