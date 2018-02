Domenica 11 febbraio, a partire dalle ore 11:00, si terrà a Francavilla Fontana, presso l’ex sala consiliare di Via Barbaro Forleo, la conferenza stampa di presentazione della lista “Potere al Popolo”, unica novità di questa campagna elettorale, un movimento che vuole unire e dar voce alla “sinistra reale”, quella invisibile ai media che vive nei conflitti sociali, nella resistenza nei luoghi di lavoro, nei movimenti contro il razzismo, per la democrazia, i beni comuni, la giustizia sociale e la solidarietà.

Nel corso della conferenza interverranno: Emanuele Modugno, candidato alla Camera dei Deputati nel collegio uninominale Puglia 12. Segretario provinciale del P.R.C. di Brindisi, volto noto nella sua città, Francavilla Fontana, per le battaglie condotte in difesa dei lavoratori e dell’ambiente, particolarmente sensibile da sempre al tema delle politiche giovanili e degli spazi sociali negati; Fabio de Nardis, candidato alla Camera dei Deputati nel collegio plurinominale (Francavilla – Lecce), capolista del listino proporzionale. Professore di Sociologia politica e Presidente del corso di laurea in Sociologia dell’Università del Salento, nonché Presidente dell’Associazione di promozione sociale “Università popolare”.

Sempre in prima linea nei movimenti sociali e nella costruzione di pratiche territoriali di mutualismo e soggettività politica dal basso, tra i promotori della Rete Territoriale dei Conflitti e dell’esperienza del Centro Sociale Terra Rossa, impegnato nel sostenere azioni di solidarietà attiva e autorganizzazione sociale; Rita Nini, candidata al Senato della Repubblica nel collegio uninominale (Francavilla – Lecce) e nel listino plurinominale in terza posizione, nata a Napoli ma salentina d’adozione, lavoratrice a partita IVA che vive sulla sua pelle le problematiche di questo settore. Convinta femminista, ambientalista e animalista militante. Il suo impegno politico è rivolto contro le discriminazioni, la precarietà e lo sfruttamento, in ogni ambito dell’esistenza; Ada Donno, candidata al Senato della Repubblica nel collegio plurinominale Puglia 2, capolista del listino proporzionale. Stimata docente di materie letterarie in pensione, femminista e comunista da sempre, iscritta al PCI, impegnata nel campo dei diritti sociali e civili. È Presidente dell’Associazione delle donne della regione mediterranea e Vicepresidente della Federazione democratica internazionale delle donne.

Invitiamo tutti a partecipare per conoscere i candidati e il progetto politico di Potere al Popolo. Perché insieme possiamo rimettere il potere nelle mani del popolo, per ricominciare a decidere delle nostre vite.