Allo scopo di infrenare la recrudescenza dei reati predatori e contro il patrimonio nell’ambito della giurisdizione della Compagnia Carabinieri di Francavilla Fontana e segnatamente nell’agro del Comune di San Donaci nonché accrescere la cosiddetta sicurezza percepita il Comando Legione Carabinieri Puglia ha promosso l’assegnazione dal 5 all’11 novembre di un’aliquota di militari della Compagnia di Intervento Operativo dell’11° Reggimento Carabinieri “Puglia” di Bari.

Si tratta di contingenti di militari particolarmente addestrati nel controllo del territorio impiegati a supporto dei reparti stanziali al fine di prevenire e reprimere attraverso una più visibile ed intensa attività di controllo del territorio la recrudescenza di specifici fenomeni criminosi.

Il personale destinato a questo tipo di Reparto (8 sono le Compagnie C.I.O. istituite sul territorio nazionale e sono inquadrate all’interno dei Reggimenti e Battaglioni Mobili), è costituito da militari selezionati, tutti volontari, previo un periodo di particolare addestramento e periodico ricondizionamento, improntato alla difesa personale al tiro di emergenza operativo, alle tecniche del controllo del territorio.

In tale ambito questa notte i Carabinieri della Stazione di San Donaci congiuntamente ai militari della Compagnia Intervento Operativo, nel cuore della notte hanno proceduto al fermo dell’autovettura condotta da un 23enne del luogo con pregiudizi penali che si aggirava con fare sospetto nel centro urbano.

Non è escluso che egli avesse in animo di commettere un reato di natura predatoria; infatti al momento del controllo il giovane ha subito mostrato segni di irrequietezza. Posto che egli era nervoso, i militari hanno proceduto ad espletare una perquisizione personale e della vettura, al cui interno sono stati rinvenuti 5 cacciaviti della lunghezza variabile da 16 a 31 cm, 2 passamontagna artigianali di colore nero, un berretto con visiera una lama da seghetto per ferro della lunghezza di 32 cm, una mini torcia e una tronchesina unitamente a 45 fascette in plastica.

Particolare importante i due passamontagna erano stati meticolosamente occultati all’interno della copertura in plastica della leva del cambio del veicolo.

Tutto il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro. Il 23enne è stato deferito in stato di libertà per il possesso di chiavi alterate e grimaldelli. L’attività delle due squadre della Compagnia di Intervento Operativo meglio nota con l’acronimo (C.I.O.) che stanno operando da qualche giorno nel territorio di San Donaci, è di fondamentale importanza per le attività di prevenzione allo scopo di infrenare la recrudescenza dei reati predatori.

