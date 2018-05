È Paride Losacco, giovanissimo violinista barese, il vincitore della decima edizione del concorso musicale internazionale “Premio Terra degli Imperiali”. Al musicista è andata una borsa di studio in denaro del valore di 300 euro e la possibilità di tenere due concerti nella stagione artistica 2019 dell’ A.Gi.Mus. di Francavilla Fontana (Brindisi), una delle realtà associative più rinomate a livello nazionale. Losacco non è stato l’unico a essere premiato, ad altri sei concorrenti è stata data, infatti, la possibilità di esibirsi in concerto nella prossima stagione AGiMus.

L’iniziativa è stata curata ancora una volta dal suo ideatore e direttore artistico Antonio Curto, già conosciuto e apprezzato come musicista e direttore della Scuola Musicale Città di Francavilla Fontana, ora presidente dell’Associazione Giovanile Musicale, principale organizzatore del concorso che lo ha inserito nel suo vasto e variegato cartellone di eventi 2018. Il concorso è diventato ormai una delle competizioni più prestigiose nel campo musicale e lo confermano gli ottimi risultati ottenuti nel corso dei suoi dieci anni di istituzione, che mostrano una crescita non solo in termini di numero di adesioni, ma anche e soprattutto in termini di qualità.

Dall’anno scorso la competizione è diventata itinerante e dopo essersi svolta in passato nella cittadina francavillese e a Latiano, è arrivata a Torre S. Susanna, dove è stato ospitata nel caratteristico e accogliente Teatro Comunale dal 28 aprile all’1 maggio, giorno del concerto finale. Quattro giorni intensi cha hanno visto l’esibizione di numerosi musicisti di ogni età e provenienti da ogni parte del mondo, che hanno gareggiato nelle sezioni di pianoforte, chitarra, canto lirico, musica da camera, archi e fiati. A susseguirsi nell’individuare i vincitori per ogni sezione, giurie tecniche formati da importanti esponenti del mondo della musica come docenti e noti musicisti.

Nella serata finale la commissione composta da Luca Palladino, Daniela Nasti, entrambi docenti presso il Conservatorio di Musica “Nino Rota” di Monopoli, Gabriele Greco, docente presso la Scuola Musicale di Francavilla Fontana e lo stesso Antonio Curto, ha avuto il compito di scegliere il migliore tra tutti i finalisti, individuando nel giovane Paride Losacco il vincitore assoluto. Il violinista, accompagnato al pianoforte da Fiorella Sassanelli, ha avuto la meglio sugli altri partecipanti, nonostante la grande preparazione e la maggiore esperienza dei suoi avversari. Paride è stato già definito “l’astro nascente della musica internazionale” in occasione di un suo concerto a Parma, mentre è di certo il vincitore più giovane della storia del concorso.

