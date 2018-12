Prende il via BIANCA, Ostuni finisce in festa. Una manifestazione che vuole essere qualcosa di più di un semplice contenitore di eventi natalizi, ideata e promossa dall’Assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di Ostuni.

Per l’assessore Carparelli “BIANCA vuole essere qualcosa di più di un semplice contenitore di eventi natalizi.

È un incubatore di iniziative che, avvalendosi della straordinaria esperienza di realtà radicate da decenni sul territorio, come “La Ghironda” e coinvolgendo e sostenendo le peculiarità storiche di Ostuni come la 45ma edizione del presepe vivente promosso dal Gruppo Folk La Stella, si prefigge l’obiettivo di costruire una vera e propria identità dell’offerta turistica e culturale della nostra città.

BIANCA ci porta nomi di primissimo piano del mondo della musica come i Baltimora Gospel Singers che si esibiranno nella Concattedrale e Sud Sound System, Mattew Lee Quartet e gli Heart & Soul in piazza Libertà per una tre giorni di musica ininterrotta. Sempre in piazza festeggieremo insieme il primo minuto del nuovo anno con la straripante energia di Ray Gelato cui seguirà il DJ Set di Filippo Nardi.

Inoltre “Zacaredde” che nel tempo si è affermato come uno dei mercati più noti del nostro territorio. Artigiani, espositori, cultori delle tradizione e delle arti, espongono ritrovamenti del territorio, pezzi unici e rari dei tempi passati. Nelle suggestive cornici del chiostro di S. Francesco e lungo Corso Vittorio Emanuele II.

Il programma si concluderà con una vera chicca musicale rappresentata dal coro “In Aeternum Alleluia” diretto da Mafalda Baccaro che presenta un programma di canti Gregoriani di altissimo profilo”.

Questo il programma:

25/12 h 19:30 – Concattedrale di Ostuni

BALTIMORA GOSPEL SINGER

XII “GHIRONDA Winter Festival”

26/12 e 27/12 – Chiostro San Francesco e C.so Vittorio Emanuele

Esposizione di Antiquariato e Artigianato

Associazione Culturale “Zacaredde”

26 e 30/12 6/1 h 17:00 – Centro Storico

Presepe Vivente Biblico 45° ed.

Gruppo Folk, “La Stella”

28/12 h 22:00 – Piazza della Libert

MATTEHW LEE QUARTET

Christmas SHOW

29/12 h 22:00 – Piazza della Libert

SUD SOUND SYSTEM & BAG A RIDDIM BAND

XII “GHIRONDA Winter Festival”

30/12 h 21:30 – Piazza della Libert

HEART & SOUL

SOUL R&B

31/12 START 23:30 – Piazza della Libert

Countdown con MAURIZIO LAURENTACI

ore 00,15

RAY GELATO & The Giants

seguirà Filippo NARDI DJ

XXII “GHIRONDA Winter Festival”

1/1 h 18:30 – Chiostro San Francesco

IN AETERNUM ALLELUIA

Concerto di Capodanno – Coro Gregoriano