Con la proiezione del film “Professor Marston e Wonder Women” di Angela Robinson, nell’ambito del cinfeorum “Vite Straordinarie- Liberi di essere, liberi di amare”, venerdì 5 ottobre, alle ore 20,15, presso l’ex Convento Santa Chiara di Brindisi prende ufficialmente il via de La Settimana del Benessere Sessuale 2018 con un ciclo di azioni mirate al tema “Favoriamo il Vostro Benessere di Vita. I dettagli degli eventi in programma sono stati illustrati nel corso della conferenza stampa svoltasi nella Sala Marino Guadalupi del Comune di Brindisi, alla quale hanno preso parte la vice-sindaco dott.ssa Rita Ortenzia De Vito, il dottor Salvatore Brigante direttore U.O.S. di Chirurgia Urologica dell’Ospedale Perrino di Brindisi e la dottoressa Gabriella Gravili, organizzatrice de La settimana nel nostro territorio, counselor professionista all’interno delle relazioni d’aiuto e specialista in Sessuologia.

La Gravili ha esordito comunicando che gli eventi in programma, che si protrarranno per tutto il mese di ottobre, tratteranno i temi della salute ed il benessere affettivo-sessuale, intesi come promozione di stili di vita salutari.

Il cineforum a Brindisi e Lecce fa da apripista all’evento clou della Settimana, ossia il Congresso Scientifico ECM, rivolto a Medici di Medicina Generale, Ginecologi, Urologi, Andrologi, e le altre figure sanitarie, dal titolo “L’amore giocoso: tra benessere, prevenzione e procreatività” che si terrà sabato 6 ottobre, dalle ore 8.15 alle ore 14,30, presso l’Hotel Nettuno. Nel pomeriggio alle ore 18.15 sempre all’Hotel Nettuno, si terrà invece il Seminario scientifico-culturale multidisciplinare: Il Benessere della Persona e la Prevenzione Intelligente, rivolto alla collettività, centrato sul come facilitare il benessere della persona.

Si ricorda, inoltre, che è già possible prenotare consulenze sessuologiche gratuite, (329.4486226), su Brindisi e Lecce: per Lui, per Lei e per la Coppia, per facilitare il primo contatto per i temi legati alla sfera Relazionale, Affettiva e Sessuale dell’Individuo e della Coppia.

Il Progetto de La Settimana del Benessere Sessuale 2018 ha ottenuto il Patrocinio della Provincia e del Comune di Brindisi, dell’Ordine dei Medici di Brindisi e del Rotary Brindisi, mentre vede come sponsor Rotary Brindisi, Impresa+, Progenia srl, Farmacia Rizzo, Poseidone, Casa di Cura Salus, Don Camillo Wines, La Fioreria di Ronzino Costantini.