È stata presentata oggi martedì 6 febbraio 2018 presso il Teatro Sociale di Fasano la terza edizione del “Teatro Famiglia” cartellone artistico dedicato ai bambini e alle loro famiglie.

L’intento de Le Nove Muse, ente gestore del teatro comunale nonché ideatrice e organizzatrice del cartellone artistico, è quello di dedicare uno spazio dove grandi e piccoli possano confrontarsi e vivere delle emozioni che solo l’arte sa regalare mediante diverse forme artistiche e attraverso il coinvolgimento partecipato dei piccoli spettatori.

Presente alla conferenza l’assessore alla Pubblica Istruzione e Pari Opportunità Cinzia Caroli la quale ha sottolineato come la proposta teatrale in oggetto costituisca un’ottima opportunità per le famiglie per dedicarsi del tempo di qualità.

Quattro gli appuntamenti di questa stagione:

25 febbraio 2018 Mago Ninì in Magicamente Magico;

04 marzo 2018 Il sogno di Geppetto e Il Gioco del Mago di Oz a cura di Guizzi di Marionette;

08 aprile 2018 Charlie e Valery in Magia, Illusione, Divertimento;

29 aprile 2018 Tutti in Fiaba di e con Laura Carusino volto noto di Rai Yoyo, TV dei bambini.

Tutti gli appuntamenti si svolgeranno alle ore 18,00, sipario 18,30 e avranno un costo di € 6,00 fatta eccezione per lo spettacolo del 29 aprile che avrà un costo di € 10,00.

I bimbi sotto i 3 anni parteciperanno gratuitamente.

Inoltre chi aderirà ai 4 spettacoli potrà partecipare gratuitamente al mini Corso di Magia tenuto dal Mago Ninì in data 08 aprile 2018 in orario da comunicare.

Info e biglietti:

3938975459

www.teatrosocialefasano.com

https://www.facebook.com/Teatrosocialefasano/