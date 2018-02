Si è tenuta nella mattinata odierna la conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa “Per un futuro cardioprotetto … Ci mettiamo il cuore!” finalizzata alla raccolta fondi per l’acquisto di un defibrillatore da donare all’Istituto Comprensivo Commenda, plesso scolastico Collodi.

Presenti il Presidente provinciale Adoc, Zippo Giuseppe, la referente dei Commercianti del Rione Commenda, Sabina Sportelli, Don Mimmo, Parroco della Parrocchia San Vito Martire, la Prof.ssa Vernai ed il Professor Maggiore in rappresentanza dell’Istituto Comprensivo Commenda.

Dagli interventi è emersa l’importanza dell’iniziativa, non solo per la finalità in se stessa, ma anche per i risvolti positivi a vantaggio della comunità.

Richiamare l’attenzione sui temi della tutela della salute e raggiungere un obiettivo grazie al contributo e la partecipazione di tutti è, infatti, un buon viatico per traguardi sempre più importanti.

Consumatori e commercianti insieme, accomunati dall’interesse per la collettività, saranno dunque autori di un dono che fa “battere il cuore”.

Ringraziamo il Bar Gino per aver ospitato l’iniziativa odierna, l’agenzia Dada Prospettive, i Commercianti che hanno aderito alla raccolta ma sopratutto gli Organi di informazione per il prezioso contributo dato.



ADOC