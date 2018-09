Si è svolta presso la Fiera del Levante di Bari manifestazione di presentazione di 294 nuovi autobus interurbani entrati in servizio nelle 55 aziende che in Puglia assicurano il servizio di trasporto pubblico e che sono state impegnate a cofinanziare l’intervento.

L’occasione è stata utile per il Presidente Giuseppe Vinella per illustrare i numeri del Consorzio che garantisce, attraverso le aziende come STP Brindisi, la mobilità delle persone nella nostra Regione: 56 milioni di chilometri ogni anno, 2486 dipendenti, oltre 32 milioni di clienti trasportati, 1704 autobus con un valore della produzione di oltre 116 milioni di euro.

STP Brindisi è stata tra le prime aziende ad immatricolare i 29 nuovi mezzi acquistati e ad avviarli all’effettivo servizio sulle linee per migliorare la qualità dei servizi gestiti e ridurre notevolmente la anzianità del parco mezzi interurbano.

Il Presidente Almiento ha assicurato che sono già in corso procedure per l’ammodernamento del parco mezzi urbano e per acquisire ulteriori autobus interurbani.