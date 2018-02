Deve scontare 5 anni e sei mesi per vari reati. E ieri gli agenti del Commissariato di Ostuni gli hanno notificato l’ordine di arresto emesso dalla Procura della Repubblica di Brindisi, in seguito alla natura definitiva delle condanne subite.

Si tratta di Renato Saponaro, ostunese, condannato per usura e lesioni personali ai danni di un anziano ludopatico al quale applicò tassi usurari del 10 e del 15 per cento sul danaro prestato e, alla prima ribellione, non esitò a picchiare la vittima.

Ma nei confronti dell’uomo vi è anche una condanna per maltrattamento abituale della convivente e dei figli.

L’indagine è partita dalla denuncia della moglie.