Le Segreterie Provinciale e Cittadina di Brindisi del Partito Repubblicano Italiano esprimono grande soddisfazione per l’importante risultato elettorale conseguito alle elezioni amministrative del 10 giugno scorso, che lo ha reso la terza forza politica in Città, con circa 4000 brindisini che hanno premiato una lista di candidati interamente rinnovata e per la prima volta in politica.

Ai nostri elettori ed a tutti quanti si sono impegnati in prima persona in questa tornata elettorale rinnoviamo il ringraziamento per la fiducia e l’impegno profuso.

Detto risultato è frutto di quasi un anno di intensa attività politica fatta di incontri con le associazioni delle categorie produttive, del lavoro e del volontariato e di una campagna di ascolto nei quartieri cittadini; delle attività svolte dai ragazzi della Federazione Giovanile Repubblicana, dalle donne del Movimento femminile, da un gruppo di professionisti che, pur non aderendo direttamente al partito, hanno messo a disposizione le loro competenze specifiche per l’elaborazione di progetti e idee per la nostra comunità e da tutti i militanti che hanno animato incontri e dibattiti al solo fine di dare un contributo al progetto politico repubblicano.

Terminata la campagna elettorale il Partito Repubblicano svolgerà ora il ruolo di opposizione consegnatogli dalle urne, e lo farà con responsabilità, serietà ed impegno, proprie di una forza politica propositiva, portando nell’Assise comunale le idee, le proposte ed i progetti frutto della attività politica svolta nei mesi scorsi.

Questa è la politica che vogliamo fare e che faremo.

Restiamo convinti che il percorso politico ed elettorale che ci ha visti protagonisti nella coalizione che ha scelto come candidato Sindaco Roberto Cavalera era l’unico praticabile per la unità di intenti, la visione di Città ed i temi programmatici condivisi, nonché per la persona del candidato sindaco, uomo eccellente, dotato di capacità umane e professionali apprezzate anche da chi lo ha avversato politicamente.

COMUNICATO STAMPA PRI