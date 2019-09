Archiviata la sconfitta interna di sabato scorso contro il Merano, tornerà oggi in campo la Junior Fasano, impegnata a Trieste nella prima trasferta del campionato 2019/20. Sfida ostica quella in programma alle 18.30 al PalaChiarbola, dove la compagine giuliana vorrà a sua volta dimenticare l’esordio negativo in casa del Gaeta. Arbitreranno l’incontro, che sarà trasmesso in diretta streaming su www.pallamano.tv, i sig.ri Angelo Castagnino e Sebastiano Manuele.

2^ giornata: Cologne-Fondi, Sassari-Conversano, Trieste-Junior Fasano, Bressanone-Pressano, Appiano-Siena, Merano-Gaeta, Cassano Magnago-Bolzano.



UFFICIO STAMPA JUNIOR FASANO