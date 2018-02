Ho letto con molta attenzione le note delle forze politiche e dei movimenti che fanno parte del polo dei moderati in riferimento alla scelta del candidato sindaco.

Sono convinto che dobbiamo lavorare con calma per operare la scelta più opportuna e maggiormente rispondente alle aspettative dei brindisini.

Torneremo a discuterne nei prossimi giorni e, con grande senso di responsabilità, metteremo in campo la scelta migliore.

In questo contesto, se non si giungerà ad una sintesi pienamente condivisa, anche il ricorso alle primarie – con regole certe e democratiche – può rappresentare una soluzione per allargare ulteriormente la coalizione e per candidarla alla guida della città.

Lino Luperti (Coerenti per Brindisi)