Dopo un mese e mezzo dal ballottaggio che ha visto Riccardo Rossi superare nettamente Roberto Cavalera, l’ufficio Elettorale del Tribunale di Brindisi, presieduto dal giudice Sardiello, ha proclamato i nuovi 32 consiglieri comunali.

Nel corso della cerimonia svoltasi nella sala Mario Marino Guadalupi, sono state confermate le indiscrezioni che avevano anticipato qualche variazione rispetto ai risultati ufficiosi diramati subito dopo il primo turno di votazione.

In particolare, nella lista della Lega Puglia, Ercole Saponaro – che era inizialmente accreditato al secondo posto a nove lunghezze da Gianluca Alparone – è risultato primo della lista. Il giudice Sardiello ha spiegato che si è trattato di un errore nella compilazione dei verbali di una sezione elettorale, consistito nell’aver mancato di attribuire sei voti a Saponaro. Resta, poi, da vedere in quali altre sezioni il sindacalista ex Ugl abbia “rosicchiato” gli altri voti al commercialista Alparone.



Questi i consiglieri eletti:

Maggioranza:

9 PD (Elefante, D’Onofrio, Carbonella, Valentino, Guadalupi, Fanigliulo, Pesari, Gentile, Prete)

6 BBC (Cellie, Masiello, Silvestro, Calabrese, Portolano, Pirelli)

3 LEU (Antonino, Manfreda, D’Errico)

2 Ora Tocca Noi (Gazzaneo, Dell’Anna)

Opposizione:

Cavalera, Serra, Ciullo

2 M5S (Motolese, Le Grazie)

1 PRI (Antonino)

1 Brindisi in Alto (Ribezzi)

1 Forza Italia (Quarta)

1 Brindisi Popolare (Lomartire)

1 Idea per Brindisi (Loiacono)

1 +39/FdI (Oggiano)

1 Lega (Saponaro).

Alla cerimonia di proclamazione erano presenti tutti i consiglieri eletti, tranne Elefante, D’Onofrio, Valentino, Gentile, Le Grazie e Loiacono.



A margine della proclamazione, il Sindaco Rossi ha annunciato che il primo consiglio comunale si terrà venerdì 10 Agosto, alle ore 15.00.

In quella assise, che sarà presieduta dal consigliere anziano Motolese, si provvederà a surrogare Cristiano D’Errico e Mauro Masiello, nominati assessori, con i primi dei non eletti delle liste di riferimento, ossia Giuseppe Massaro e Marco Vadacca.