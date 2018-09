E’ ancora possibile iscriversi al corso per Cittadini Esperti “CAREGIVER FAMILIARE” che partirà il 27 settembre prossimo, il progetto formativo promosso dall’Area Servizi Socio Sanitari e dalla Struttura di Informazione e Comunicazione Istituzionale della ASL BR in collaborazione con il Comitato Consultivo Misto delle Associazioni di Volontariato.

Il corso, patrocinato dall’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Brindisi, Casa di Cura Salus, Centro di Riabilitazione Fondazione San Raffaele e ATI San Bernardo, ha come obiettivo fornire informazioni utili sui servizi sociali e sanitari offerti alla popolazione residente e consentire ai partecipanti di acquisire conoscenze relative alle attività di cura e assistenza dei propri familiari in condizioni di salute di particolare gravità.

Gli incontri avranno cadenza settimanale, per la durata di tre ore ciascuno e avranno luogo nelle sedi della Direzione Generale della ASL e della Fondazione San Raffaele di Ceglie Messapica. Verranno proposti momenti di formazione teorica ed esperienziale sul campo. I docenti sono professionisti delle strutture della ASL BR e dei partner aderenti.

Il corso è rivolto ad un numero massimo di 50 partecipanti suddivisi tra 10 Caregiver per pazienti in ADI, 10 Caregiver per pazienti con assegni di cura, 10 Caregiver Fondazione San Raffaele e Casa di Cura Salus, 20 Cittadini Esperti e/o iscritti ad associazioni di volontariato. Inizio previsto il 27 settembre 2018 e conclusione il 14 marzo 2019 con il rilascio degli attestati di partecipazione.

UFFICIO STAMPA ASL BR