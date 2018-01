“È solo il primo passo ma intanto voglio esprimere il mio più sentito ringraziamento a tutti gli attori istituzionali che hanno lavorato in queste settimane a questo importante risultato: il presidente Emiliano e il Prof. Laforgia, il Presidente Tanzarella e il Commissario Giuffre con i loro rispettivi tecnici e la struttura del Ditne.

La proposta di candidare Cittadella ad ospitare il DTT, uno degli impianti tecnologici e di ricerca più innovativi al mondo sul tema della fusione nucleare, ovvero della sfida epocale dell’energia pulita e praticamente infinita può rappresentare la chiave di volta per il rilancio di quella realtà e per l’intero territorio, alla luce degli ingenti investimenti ipotizzati e del previsto ampio e diffuso coinvolgimento della comunità scientifica nazionale ed internazionale.

Ho personalmente seguito in queste settimane questo lavoro di raccordo istituzionale e sono davvero grato per quanto oggi la Regione PUGLIA ha voluto formalizzare, nel candidare la Cittadella all’avviso dell’Enea e nel mettere a disposizione importanti risorse economiche che, in aggiunta alla dotazione infrastrutturale già esistente e alla piena collaborazione dei vari enti locali, a cominciare da Provincia e Comune, potranno rappresentare ottimi presupposti per concorrere a tale straordinaria opportunità. Sono certo che Brindisi abbia tutti i titoli per vincere questa così ambiziosa sfida”.

COMUNICATO STAMPA SALVATORE TOMASELLI

PARTITO DEMOCRATICO