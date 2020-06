Nell’ambito del Progetto Policoro della Conferenza Episcopale Italiana, Inecoop (Istituto nazionale per l’educazione e la promozione cooperativa), in collaborazione con l’Arcidiocesi di Brindisi-Ostuni, ha istituito una borsa di studio per l’anno 2021.

La domanda di partecipazione, indirizzata a diocesi.brindisi@progettopolicoro.it , deve pervenire entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 15 del mese di Luglio 2020.

I moduli sono scaricabili dal sito dell’Arcidiocesi a questo indirizzo: http://www.diocesibrindisiostuni.it/bando-per-lassegnazione-di-borsa-di-studio-per-lanno-2021/

Ufficio Diocesano Comunicazioni Sociali

direttore sac. Aldo Scalera