Il Lgt. Nicola Logiudice, , è stato promosso Ufficiale, con il grado di Sottotenente.

Il Luogotenente Nicola Logiudice, 52enne, Comandante della Stazione Carabinieri di Brindisi Centro, lascerà a breve l’incarico che ha ricoperto dall’11 ottobre 2014. Il Sottufficiale, a coronamento di una brillante carriera militare, è risultato vincitore del concorso per la nomina di 160 Sottotenenti dell’Arma dei Carabinieri, classificandosi tra i primi posti su ben 1684 concorrenti, grazie anche ai meriti professionali acquisiti nei suoi 30 anni di servizio. Il neo promosso Ufficiale, laureato in giurisprudenza e in scienze dell’amministrazione, è insignito dell’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, della Medaglia Mauriziana al merito della carriera militare, della Medaglia d’Argento per lungo comando e della Croce d’Oro per anzianità di servizio.

Dopo aver iniziato la sua carriera come Carabiniere in Calabria, nelle Stazioni Carabinieri di Mandatoriccio (CS) e Cardinale (CZ), nel biennio 1988/1990 ha frequentato il 41° Corso presso la Scuola Sottufficiali dell’Arma dei Carabinieri in Velletri e Vicenza. Durante la carriera da Sottufficiale, Logiudice ha retto i comandi delle Stazioni Carabinieri di Spinazzola (BA) e Altamura (BA), oltre l’attuale comando della Stazione Centro di Brindisi. Il Sottotenente Nicola Logiudice, al termine del corso formativo che frequenterà da lunedì prossimo presso la Scuola Ufficiali dell’Arma dei Carabinieri a Roma, sarà destinato a ricoprire altro incarico di comando.

Francavilla Fontana: Tratto in arresto per lesioni personali e resistenza a P.U..

I Carabinieri della Stazione di Torre Santa Susanna coadiuvati dai militari della Stazione di Erchie, in Torre Santa Susanna, nel corso della notte, hanno tratto in arresto in flagranza dei reati di lesioni