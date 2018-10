Grande successo di pubblico e critica per la Mostra “La Biennale di Venezia a Ceglie : Guarneri e De Chirico” ospitata nel MAAC – Museo Archeologico e di Arte Contemporanea di Ceglie Messapica dallo scorso 2 luglio. Pertanto, di comune accordo con l’organizzatore della mostra, si è deciso di prorogare l’importante evento fino al 14 ottobre 2018.

Il progetto culturale promosso da Milo Goj, giornalista esperto di comunicazione e del mercato dell’arte e responsabile di “Art Relation”, ha portato nel Museo cegliese la mostra personale di Riccardo Guarneri, uno dei 120 artisti di tutto il mondo invitati direttamente alla 57esima Biennale (l’ultima, quella del 2017) dal direttore Christine Macel.

Ad impreziosire l’evento, sono stati esposti al MAAC, per tutta la durata della mostra di Guarneri, anche due capolavori di Giorgio De Chirico, facenti parte della Collezione Arrigoni, esposti in Biennale : “Piazza d’Italia con Arianna”, Olio su tela, 1916 e Aringhe, Olio su cartone telato, inizio anni Quaranta, opera tornata in Biennale dopo 75 anni.

“Questo importante e nuovo progetto culturale ed espositivo, ospitato al MAAC e voluto fortemente

dall’Amministrazione Comunale, ed in particolare dal Consigliere Angelo Maria Perrino, ha riscontrato un grande successo di pubblico e di critica – ha spiegato il Sindaco Luigi Caroli – È nostra intenzione proseguire su questo tipo di iniziative per migliorare ulteriormente la nostra offerta turistica e culturale”.

“Siamo estremamente soddisfatti. Secondo un bilancio provvisorio, relativo solo ai mesi di luglio ed agosto, sono raddoppiate le presenze al Museo MAAC in occasione della Mostra – ha aggiunto l’Assessore Antonello Laveneziana – L’intero Sistema Gusto d’Arte, nei due principali mesi estivi, ha visto la presenza di circa 10.000 persone. Tutto ciò ci spinge ancor di più a lavorare per rendere la nostra città sempre più un punto di riferimento nel panorama culturale nazionale”.

Sarà, quindi, possibile visitare l’esposizione della Personale di Riccardo Guarneri e delle opere di Giorgio De Chirico presso la sede del MAAC – Museo Archeologico e di Arte Contemporanea del Sistema Gusto d’Arte di Ceglie Messapica, via E. De Nicola, tutti i giorni, fino a domenica 14 ottobre, dalle ore 17.00 alle ore 19.00, con la possibilità di prenotare visite guidate e personalizzate al n° 0831/376123, anche in orari diversi.

La mostra si concluderà il 14 ottobre p.v. alle ore 18.00 con l’evento “MUSEO IN FESTA”.

Spettacolo musicale-letterario “Musica Analitica” con il musicista Francesco Bellanova. Voce narrante l’attore Mino Leone.

