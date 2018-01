Con Determinazione Dirigenziale n. 1 del 10/01/2018 della Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del TPL è stato prorogato il termine di scadenza per la presentazione delle istanze per la candidatura all'” Avviso pubblico di selezione di interventi per la realizzazione di velostazioni all’interno o in prossimità di stazioni” approvato con Determinazione Dirigenziale n. 33 del 30/10/2017, pubblicata sul BURP n. 127 del 09/11/2017, al fine di garantire la massima partecipazione degli Enti interessati.

Il nuovo termine di scadenza è alle ore 12.00 del 15/02/2018.