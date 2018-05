Ha riscosso grande successo l’iniziativa denominata “Proteggiamo il nostro futuro” promossa da ADOC Brindisi in collaborazione con i commercianti del rione Commenda, rappresentati da Sabina Sportelli, finalizzata all’acquisto di un defibrillatore da donare al plesso scolastico “Collodi”.

Grazie alla collaborazione dei punti vendita aderenti, che hanno ospitato i salvadanai per la raccolta, e la grande sensibilità dei cittadini – consumatori sarà possibile rendere cardio – protetto non solo il plesso “Collodi” ma anche il “San Giovanni Bosco” ubicato in Via Mecenate in quanto verranno donate due apparecchiature medicali.

Spazio alla prevenzione ma anche alla solidarietà con un’attenzione anche nei confronti dei piccoli ricoverati presso il reparto pediatrico dell’Ospedale “A. Perrino” di Brindisi.

La cerimonia di consegna dei defibrillatori, animata da momenti di intrattenimento per i piccoli alunni, avverrà Venerdì 18 Maggio alle ore 09.00 presso la scuola primaria “Collodi” alla presenza del dirigente scolastico e delle autorità locali.

ADOC BRINDISI