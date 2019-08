Con Decreto n.65 del 28 agosto 2019, il Presidente della Provincia di Brindisi, Riccardo Rossi, ha adottato lo schema di “Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2019/2021 e il Programma Biennale degli Acquisiti di Beni e Servizi 2019/2020 della Provincia di Brindisi”, sulla base del concerto raggiunto in esito della individuazione e quantificazione dei bisogni ed esigenze da soddisfare, dell’identificazione degli interventi necessari al loro soddisfacimento, degli obiettivi da raggiungere e delle risorse economiche disponibili, stanziate sulla base del proprio bilancio, di contributi o risorse dello Stato o della Regione. L’investimento finanziario per il primo anno è di 22.045.567,20 euro, per il secondo anno di 29.381.444,67 Euro e per il terzo di 15.700.000,00 Euro. L’ing. Vito Ingletti, dirigente del Servizio Tecnico della Provincia, è stato il referente di questa programmazione.

Questo l’elenco delle opere previste nel triennio 2019-2021:

– Lavori di manutenzione straordinaria del piano viabile mediante rifacimento del tappetino di usura e ove occorre risagoma, delle strade provinciali ricadenti nella zona Nord della Provincia di Brindisi 700.000,00

– Lavori di manutenzione straordinaria del piano viabile mediante rifacimento del tappetino di usura e ove occorre risagoma, delle strade provinciali ricadenti nella zona Sud della Provincia di Brindisi 700.000,00

– Lavori di manutenzione straordinaria della segnaletica verticale ed orizzontale, degli impianti semaforici e di pubblica illuminazione delle strade provinciali ricadenti nella zona Nord della Provincia di Brindisi 200.000,00

– Lavori di fornitura e installazione di barriera metallica del tipo guard-rail e messa in sicurezza di quella esistente lungo la rete stradale provinciale del settore Nord. 100.000,00

– Lavori di fornitura e installazione di barriera metallica del tipo guard-rail, messa in sicurezza di quella esistente lungo la rete stradale provinciale del settore Sud 100.000,00

– Lavori di manutenzione straordinaria della segnaletica verticale ed orizzontale, degli impianti semaforici e di pubblica illuminazione delle strade provinciali ricadenti nella zona Sud della Provincia di Brindisi 200.000,00

– Lavori di rifacimento della pavimentazione bituminosa e bonifica del sottofondo nella zona Nord del territorio provinciale 200.000,00

– Rondò in corrispondenza della intersezione tra la S.P.Ex SS16 Fasano Ostuni e la S.P. 7 100.000,00

– Lavori di manutenzione straordinaria del manto stradale a tratti sulla S.P. 69 – Mesagne Torre S. Susanna 165.000,00

– Lavori di manutenzione straordinaria del manto stradale a tratti sulla S.P. 56 – Oria – Francavilla F.na 145.000,00

– Completamento opere accessorie sulla circonvallazione di Mesagne – III Lotto – 2° stralcio 900.000,00

– Completamento opere accessorie sulla circonvallazione di Mesagne III Lotto 1° stralcio 400.000,00

– Lavori urgenti di rifacimento a tratti del piano viabile lungo la ex S.S. 581 tratto “Ceglie M.ca-conf. Martina Franca” 200.000,00

– Lavori di ripristino della pavimentazione stradale 200.000,00

– Lavori di fornitura e posa in opera di segnaletica orizzontale lungo alcune strade provinciali del Settore Nord 160.000,00

– Lavori di fornitura e posa in opera di segnaletica orizzontale di primo impianto lungo alcune strade provinciali a Nord di Brindisi 195.000,00

– Lavori di fornitura e posa in opera di segnaletica orizzontale lungo alcune strade provinciali del Settore Sud 160.000,00

– Completamento svincolo lato mare cavalcaferrovia stazione di Cisternino 450.000,00

– Lavori di fornitura e posa in opera di guard-rail sulla rete stradale provinciale 100.000,00

– Realizzazione di una rotatoria sulla S.P. 35 “San Vito – Specchiolla” in corrispondenza dell’intersezione con la S.P. 32 300.000,00

– Completamento della circonvallazione di Speziale tra la S.P. 9 e la S.P. ex S.S. 16 2.453.424,20

– Rettifica curva pericolosa sulla ex SS 581 nel tratto compreso tra l’abitato di San Michele e la S.P. 48 250.000,00

– Lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza delle strade provinciali della zona Nord della Provincia di Brindisi 500.000,00

– Lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza delle strade provinciali della zona Sud della Provincia di Brindisi 500.000,00

– Realizzazione di una rotatoria sulla S.P. 28 “Francavilla Ostuni in corrispondenza dell’intersezione con la S.P. 49 250.000,00

– Sistemazione intersezione tra la S.P. 4 “Fasano – Savelletri” e la strada comunale, nonchè rifacimento del piano viabile di un tratto della S.P. 3 “Coccaro”. 100.000,00

– Eliminazione punti critici della viabilità: Rettifica di una curva pericolosa sulla S.P.50 Francavilla F.na-Villa Castelli 565.000,00

– Eliminazione punti critici della viabilita’- miglioramento dell’innesto tra la la SS 7, la SP 46 “Latiano S. Vito N.nni” e la S.P 47 Latiano San Michele 550.000,00

– Rettifica di curva pericolosa sulla S.P. 71 “LatianoOria” all’incrocio con la S.P. 72 650.000,00

– Eliminazione punti critici della viabilità sistemazione intersezione tra la SP 86 e la S.C. “Sant’ Antonio” 150.000,00

– Lavori di manutenzione dell’intradosso degli impalcati dei ponti mediante trattamento dei ferri consolidamento ed utilizzo di calcestruzzi speciali: Ponti sulle strade provinciali 100.000,00

– Lavori di sistemazione e manutenzione della S.P. 79 “Brindisi-Tuturano-San Donaci” all’intersezione con la S.P. 51 “Oria- Cellino San Marco” 200.000,00

– Lavori di manutenzione dell’intradosso degli impalcati dei ponti mediante trattamento dei ferri consolidamento ed utilizzo di calcestruzzi speciali: Ponti sulle strade provinciali 150.000,00

– Lavori di rifacimento della pavimentazione bituminosa e bonifica del sottofondo e fornitura e posa in opera di guard-rail, muri e segnaletica, nella zona nord del territorio provinciale 500.000,00

– Lavori di rifacimento della pavimentazione bituminosa e bonifica del sottofondo e fornitura e posa in opera di guard-rail, muri e segnaletica, nella zona sud del territorio provinciale 500.000,00

– Lavori di fornitura e posa in opera di guard-rail e segnaletica stradale 500.000,00

– Rettifica di curva pericolosa sulla S.P. 37 in corrispondenza del punte sul canale Reale 500.000,00 Realizzazione di intersezione a rotatoria tra la S..P.78 e la S.P. 82 200.000,00

Lavori di consolidamento e ripristino rilevato stradale del cavalcaferrovia sulla S.P. 34 “Carovigno-Santa Sabina” 250.000,00

– Realizzazione di rotatoria sulla S.P. 80 all’intersezione con la S.P. 82 200.000,00

– Realizzazione di rotatoria sulla S.P. 80 all’intersezione con la S.P. 81 200.000,00

– Intervento di messa in sicurezza e riqualificazione con miglioramento sismico dell’edificio sede del Liceo “Fermi – Monticelli” di Brindisi 5.000.000,00

– Lavori di miglioramento sismico dell’immobile sede dell’IPSIA “C. Agostinelli” di Ceglie M.ca 1.583.143,00

– Intervento di messa in sicurezza aree esterne edifici di competenza provinciale 300.000,00

– Adeguamento funzionale e manutenzione straordinaria degli immobili di competenza della Provincia di Brindisi – Zona SUD 500.000,00

– Adeguamento funzionale e manutenzione straordinaria degli immobili di competenza della Provincia di Brindisi – Zona NORD 500.000,00

– Adeguamento tecnologico e funzionale degli impianti tecnici degli immobili Provinciali 300.000,00

– Adeguamento funzionale edile ed impiantistico per spostamento Istituti Scolastici 300.000,00

– Lavori di impearmeabilizzazione dei lastricati solari degli immobili provinciali – Zona SUD 300.000,00

– Lavori di impearmeabilizzazione dei lastricati solari degli immobili provinciali – Zona NORD 300.000,00

– Lavori di efficientamento energetico mediante sostituzione di infissi degli immobili provinciali 200.000,00

– Recupero di alcune facciate e recupero strutturale di solai sfondellati c/o Edificio sede della Provincia di Brindisi I STRALCIO 300.000,00

– Sistemazione esterna ITN “Carnaro ” di Brindisi 400.000,00

– Edificio ex IPAI. Completamento intervento di recupero piano interrato e sisterna esterna 150.000,00

– IISS “De Marco – Valzani” – sezione commerciale di San Pietro Vernotico – lavori di manutenzione straordinaria copertura palestra 150.000,00

– Alberghiero Ceglie Messapica – Intervento di completamento nuova sede e intervento di adeguamento igienico funzionale edificio “ex Ostello” 130.000,00

– Manutenzione straordinaria copertura edificio sede dell’ ITC “Flacco” 150.000,00

– Miglioramento sismico Palestra ed Auditorium da attuare presso l’Istituto “J. Monnet” di Ostuni BR 1.754.000,00

– Lavori di efficientamento energetico dell’immobile sede dell’IPSIA “Ferraris” di Brindisi 4.900.000,00

– Lavori di efficientamento energetico dell’immobile sede Comando Stazione dei Carabinieri di Latiano (BR). 1.026.444,67

– Adeguamento funzionale e manutenzione straordinaria degli immobili di competenza della Provincia di Brindisi – Zona NORD 400.000,00

– Adeguamento funzionale e manutenzione straordinaria degli immobili di competenza della Provincia di Brindisi – Zona SUD 400.000,00

– Adeguamento tecnologico e funzionale degli impianti tecnici degli immobili Provinciali 300.000,00

– Lavori di impearmebilizzazione dei lastricati solari degli immobili provinciali – Zona Sud 300.000,00

– Lavori di impearmebilizzazione dei lastricati solari degli immobili provinciali – Zona Nord 300.000,00

– Liceo Classico “Marzolla”- Brindisi. Sistemazione esterna e Adguamento delle palestre 500.000,00

– Sistemazione esterna ITN “Carnaro ” di Brindisi – Completamento 100.000,00

– IPSS “Morvillo-Falcone” di Brindisi – Manutenzione straordinaria e riqualificazione energetica. 1.000.000,00

– ITT “G. Giorgi” di Brindisi – Manutenzione straordinaria corpi scala e facciate 200.000,00

– ITAS “E. Pantanelli” – Ostuni – lavori di manutenzione straordinaria a seguito di indagini diagnostiche 150.000,00

– Istituto Tecnico Industriale “E. Fermi”, Francavilla Fontana – Adeguamento sismico 2.690.000,00

– Istituto Professionale per i Servizi Alberghieri “C. Agostinelli” di Ceglie Messapica – lavori di completamento e sistemazione esterna. 500.000,00

– Liceo “E. Palumbo” Brindisi – lavori di manutenzione straordinaria a seguito di indagini diagnostiche e recupero casa del custude a uso didattico 200.000,00

– Edificio ex IPAI. Completamento intervento di recupero piano interrato e sisterna esterna. 200.000,00

– Complesso edilizio “Cittadella Della Ricerca” Allaccio acqua e fogna alla rete pubblica 1.300.000,00

– Sede Centrale della Provincia. Completamento della ristrutturazione del Chiostro del XII sec annesso alla Chiesa di s. Paolo. 150.000,00

– Abbattimento barriere architettoniche presso Liceo Monticelli, IP De Marco, ITG Belluzzi 300.000,00

– ITG “O. BELLUZZI” di Brindisi. Interventi di ristrutturazione dell’immobile – Adeguamento a norma superfici vetrate. 400.000,00

– Manutenzione straordinaria dei solai di copertura edificio sede degli uffici della provincia e della Prefettura 250.000,00

– Manutenzione straordinaria prospetti Palazzo Montenegro 400.000,00

– Manutenzione straordinaria prospetti immobile sede uff. Provinciali e Prefettura 350.000,00

– Palazzo Montenegro. – Manutenzione straordinaria 300.000,00

Sede Centrale della Provincia. Adeguamento alle norme e riqualificazione energetica. 750.000,00

– Autorimessa Provinciale e Archivio. Adeguamento alle norme e recupero strutturale. 750.000,00

– Cittadella della Ricerca. Adeguamento impianti e manutenzione straordinaria degli edifici. 1.000.000,00

Immobile ex Caserma Vigili del Fuoco di Brindisi. Realizzazione Archivio Provinciale e Manutenzione straordinaria. 200.000,00

– Liceo Scientifico “Fermi-Monticelli” di Brindisi. Manutenzione straordinaria ed efficentamento energetico. 700.000,00

– IPSSAR “S. Pertini” sito in Brindisi alla Via Appia. Manutenzione straordinaria e riqualificazione energetica. 300.000,00

– Liceo Artistico “E.Simone” in Brindisi. Completamento efficentamento energetico. 200.000,00

– Liceo Scientifico “Ribezzo” e ITC “Calò”. Ampliamento nuovo edificio 500.000,00

Istituto Tecnico Industriale “G. Giorgi” – Brindisi – lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento alle norme di sicurezza 300.000,00

– Liceo Polivalente “Don Q. Punzi” – Cisternino – lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento alle norme di sicurezza 300.000,00

– Istituto Professionale per Servizi Sociali “MorvilloFalcone” – Brindisi. Adeguamento norme di sicurezza 300.000,00

– Istituto Tecnico Commerciale “G. Calò”, succursale – Oria – lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento alle norme di sicurezza 500.000,00

– Liceo Scientifico/Classico “L. Da Vinci” – Fasano – lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento alle norme di sicurezza 300.000,00

ITAS “E. Pantanelli” – Ostuni – lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento alle norme di sicurezza 400.000,00

– Istituto Tecnico Commerciale “N. Valzani” – San Pietro Vernotico – lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento alle norme di sicurezza 200.000,00

– Liceo Classico “C. Agostinelli” – Ceglie Messapica – sistemazione esterna 150.000,00

– Istituto Professionale per i Servizi Alberghieri “C. Agostinelli” di Ceglie Messapica (BR). Costruzione nuova sede 6.000.000,00

– D.G.R. N 388/2016- POR Puglia 2014- 2020.Azione 6.4.3. – Progetto di attivazione ed esercizio dell’impianto di affinamento delle acque reflue depurate per ‘utilizzo in agricoltura in C.da Galina – Mesagne (BR) 6.400.000,00