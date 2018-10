In vista delle prossime elezioni di fine ottobre del Presidente della Provincia di Brindisi, si è tenuto un incontro che ha visto la presenza dei Sindaci: Rossi (Brindisi); Conte (San Vito dei Normanni); Ripa (San Pancrazio S.no); Caretto (Torchiarolo); Zaccaria (Fasano); Molfetta (Mesagne); Lanzilotti (Carovigno); De Luca (Cellino); Marasco (Sandonaci); Maiorano (Latiano); insieme alle rappresentanze politiche ed istituzionali del PD, LEU e Socialisti, per discutere dell’importante appuntamento di fine ottobre.

Dal dibattito è emerso che solo attraverso il protagonismo delle istituzioni locali si potrà eleggere un presidente della Provincia in grado di rappresentare al meglio il territorio brindisino, in un incontro proficuo tra civismo, movimenti e forze politiche che sono impegnate nel governo delle amministrazioni locali. Un percorso dunque aperto e plurale che già nei prossimi giorni potrà vedere l’adesione e il coinvolgimento di altri Sindaci, amministratori locali, movimenti, che condividono lo spirito e l’obiettivo di questa iniziativa, al fine di garantire un Governo collegiale e condiviso dell’Ente provincia. Il momento difficile che vive la Provincia, stretta tra la necessità di erogare servizi fondamentali per i cittadini (scuola, strade, tutela dell’ambiente) e la carenza dei fondi a disposizione, imporrà un confronto serrato con i Governi, Regionale e Nazionale. Solo una forte sinergia tra i Sindaci, le forze politiche e i movimenti radicati sul territorio può agevolare questo processo, continuando lo sforzo fatto in questi anni da Bruno prima e Tanzarella poi.

Questa consapevolezza, insieme alla convenzione che il rilancio della Provincia di Brindisi passa attraverso un ritrovato ruolo di guida della città capoluogo, ha indotto i convenuti a indicare Riccardo Rossi come il candidato migliore per l’intero territorio.

Rossi rappresenta inoltre proprio quell’ incontro virtuoso tra movimenti civici radicati sul territorio e rinnovate forze politiche che sarà ulteriormente suggellato e rafforzato in occasione del prossimo rinnovo dello stesso consiglio provinciale.