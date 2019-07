Oggi, venerdì 12 luglio, inizia il Puglia Book Fest la manifestazione dedicata ai libri, alla letteratura e ai saperi organizzata dall’Associazione Puglia Book Ets con il patrocinio del Comune di Brindisi.

Questo il programma della prima giornata:

Presso il chiostro di San Paolo Eremita, in piazza Dante, alle ore 20.00 Fabio Siciliani presenta “Officina del corpo” e alle 20.30 Giuseppe Resta presenta “Quel millonocento69” entrambi editi da I libri di Icaro. A seguire, alle ore 21,00 Linda Lanzillotta, vice presidente del Senato fino al marzo 2018 presenta “Il paese delle mezze riforme” edito da Passigli Editore, modera la giornalista Valeria Cordella Arcangeli. Alle ore 22,00 Gabriella Genisi presenta il suo ultimo romanzo scritto per Rizzoli “Pizzica amara”, un giallo ambientato nel Salento. A dialogare con l’autrice Gabriella Gravili.

Presso il Polo Bibliomuseale “Ribezzo” in piazza Duomo, alle ore 20.00 Giuseppe Piccione presenta “Ragionamento sulla libertà” edito da Barbieri Selvaggi, mentre alle 20,30 Bianca Tragni, Mariano Rizzo e Annapaolo di Giuseppe conversano su “Storie nei luoghi di Puglia” (Passigli Editore). Alle ore 21.30 lo storico dell’arte di Unomattina su Rai1 Costantino D’Orazio presenta “Leonardo svelato”. Modera Raffaella Argentieri, presidente della Fondazione Tonino Di Giulio.

Presso il Giardino dell’ex Convento Santa Chiara (nei pressi del Duomo), alle ore 20,00 Felicita Scardaccione presenta “Felicottera alla ricerca del sorriso perduto” edito da Fasidiluna, mentre alle ore 21,00 sarà in scena lo spettacolo per bambini “Nel mondo dei draghi” con Geronimo Stitlon, il popolare personaggio edito da Piemme. A seguire alle ore 22,30 il cantautore Francesco Tricarico presenta il suo libro edito da La Nave di Teseo “Palla persa – una favola d’amore”. Modera Amedeo Confessore.

Presso l’ex complesso delle Scuole Pie , in via Tarantini, alle ore 20,00 Laura Pavia presenta “la miseria del cielo” (Pensa editore), alle ore 20,30 Pino De Luca presenta “Trappole” edito da Il Raggio Verde e alle ore 21.00 Piegiorgio Odifreddi presenta il suo ultimo libro scritto per Rizzoli “Dialogo tra un cinico e un sognatore”. Modera la giornalista Paola Moscardino. Infine, alle ore 22,00 Debora Marinelli presenta “la Babele del mare” edito da Falvision.

A Palazzo Nervegna, alle ore 19,00, Federico Rizzo presenta “Diario intimo di un collezionista di Mostri” edito da La Mongolfiera (evento in collaborazione con la Caffetteria Letteraria Nervegna).

Nelle location del Festival si terrà la perfomance di Barbonaggio Teatrale di e con Ippolito Chiarello e la partecipazione di Sara Bevilacqua, Barbara Toma, Antonio Guadalupi e Gianmarco Di Totero.

Presso il chiostro di San Paolo Eremita sarà inaugurata la mostra-installazione di Caio Gracco “Viaticum”, mentre nell’ex convento Santa Chiara si terrà la mostra fotografica “il mio mondo inquadrato” di Cinzia Rossi.

Il Puglia Book Fest è organizzato dall’Associazione Puglia Book ETS con il patrocinio del Comune di Brindisi e la collaborazione della rivista Amazing Puglia e della libreria Feltrinelli point Brindisi. Sponsor della manifestazione Chemgas, Consorzio ASI Brindisi, Sanofi, Locopress Industria Grafica. Official Partner: Inchiostri di Puglia, Rotary Club Brindisi, Fondazione “Tonino Di Giulio”, Recensionilibri.org, Ristorante Piazzetta Colonne, Hotel Executive Inn, Hotel Orientale.