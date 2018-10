Puglia Outlet Village è il nuovo Gold Sponsor della Happy Casa Brindisi. La Land of Fashion pugliese ha scelto di sostenere ancora una volta la pallacanestro brindisina, associando per il terzo anno consecutivo il proprio nome alla squadra biancoazzurra, impegnata per la settima stagione consecutiva nel massimo campionato italiano.

Il rapporto tra le due solide realtà pugliesi si è consolidato con un accordo che anticipa una stagione piena di sorprese, cominciata nel migliore dei modi con la partita-evento organizzata al PalaFlorio di Bari. Il primo di una serie di dieci successi consecutivi conseguiti dai ragazzi di coach Vitucci.

Il logo Puglia Outlet Village arricchirà il fronte della nuova maglia gara prodotta dal fornitore tecnico Adidas.

“È stata una scelta strategica e naturale – spiega Valeria Morelli, marketing manager di Puglia Outlet Village -. Nei due anni di collaborazione con la realtà sportiva brindisina abbiamo trovato la giusta sinergia nel diffondere l’eccellenza pugliese. Abbiamo studiato insieme al management del Brindisi alcuni nuovi interessanti interventi, in modo tale da essere più presenti e visibili durante la loro stagione, che siamo certi sarà per entrambi di grande successo”.

“Prosegue con reciproca soddisfazione e rinnovato entusiasmo – Tullio Marino, general manager Happy Casa Brindisi – il rapporto di partnership con una delle più importanti realtà economiche della Regione. Siamo stati protagonisti di numerosi eventi nel corso di questi anni e altrettanti ne abbiamo in serbo per la prossima stagione. Il percorso virtuoso instaurato con Puglia Outlet Village è motivo di orgoglio per tutta la società”.

