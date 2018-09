Anche la Città bianca celebra la XXVI Edizione della manifestazione ideata da Legambiente e promossa quest’anno da altre trenta associazioni nazionali

La costruzione di un mondo migliore passa attraverso l’impegno collettivo e la Città bianca vuole darne dimostrazione. Il Comune di Ostuni, in stretta sinergia con il Parco Naturale Regionale delle Dune Costiere, in occasione della XXVI Edizione dell’iniziativa di Legambiente “Puliamo il mondo”, organizza una manifestazione che mira alla salvaguardia ambientale, puntando sull’aggregazione sociale.

Il 29 e 30 settembre anche la Città bianca celebra l’ecologia e la solidarietà, aderendo all’iniziativa ideata da Legambiente e sostenuta da oltre trenta associazioni nazionali, che quest’anno si propone di tutelare i beni comuni attraverso azioni di cittadinanza attiva, di integrazione e di abbattimento delle barriere culturali e sociali. Nell’intento di unire chi vuole salvare l’ambiente, le città e le periferie dai rifiuti e dal degrado, con chi cerca di ricostruire ogni giorno relazioni di comunità e dialogo, il Comune di Ostuni e il Parco delle Dune Costiere invitano la cittadinanza a compiere un gesto d’impegno civile e sociale, prendendosi cura dei percorsi culturali tra città e campagna.

Tutto avrà inizio alle ore 9 di sabato 29 settembre su viale Oronzo Quaranta presso l’antico accesso di Porta Nova, punto in cui ci si incontrerà per procedere alla pulizia degli orti storici, grazie al coinvolgimento di qualche associazione di volontariato e alcune scuole.

L’indomani, domenica 30 settembre, l’appuntamento è fissato alle ore 9.30 presso l’Albergabici, da dove avrà inizio l’ineditaciclo-pulizia della via Traiana, dal Dolmen di Montalbano fino all’edicola votiva di Villanova. L’antico tracciato romano, riconosciuto come via Francigena del sud, verrà ripulito da bottiglie di plastica e vetro, sacchetti di spazzatura, cartacce e altro. Lungo il percorso, in corrispondenza della masseria Lo Spagnulo, gli operatori della cooperativa sociale “Il Melograno” e i ragazzi ospiti del centro di accoglienza si uniranno con le loro biciclette agli altri volontari per ripulire insieme l’antica via di comunicazione, nella speranza di portar via, tra plastica e vetro, anche qualche pregiudizio. Davanti al gruppo di bici ci sarà un mezzo del Parco delle Dune Costiere con a bordo due operatori, che si occuperanno di differenziare i ri fiuti raccolti. Successivamente, alle ore 12, presso l’Albergabici, si terrà un piccolo rinfresco per tutti i partecipanti. Chiunque volesse unirsi al gruppo può farlo con la propria bicicletta, oppure prendendone una in prestito tra quelle che il Parco delle Dune Costiere metterà a disposizione per l’occasione.

«Grazie all’input di Legambiente – afferma il sindaco Gianfranco Coppola – sarà possibile prendersi cura dell’ambiente e al tempo stesso avviare un processo inclusivo nei confronti dei migranti ospiti de Lo Spagnulo. Un risultato importante per il nostro territorio, che vede attualmente quattro CAS attivi, in cui trovano una residenza temporanea centinaia di giovani uomini. Personalmente ritengo importante che, in situazioni come la nostra, vengano attuati progetti mirati all’integrazione sociale per consentire ai tanti ospiti dei centri di dare un senso più profondo alla loro permanenza. Perciò spero possano essere replicate a breve iniziative simili, coinvolgendo i migranti degli altri tre centri per pulire le zone circostanti di ogni struttura. Iniziando in questo modo, potrebbero sorgere nuove e diverse occasioni di integrazione e confronto, elementi che arricchiscono senza dubbio anche la comunità locale».& nbsp;