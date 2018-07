Dal 5 luglio al 5 dicembre 2018 sarà possibile presentare progetti per la riqualificazione e la messa a norma degli impianti sportivi, anche quelli nelle scuole.

Grazie al protocollo di intesa siglato tra Anci e Credito Sportivo saranno abbattuti gli interessi sui mutui per i progetti esecutivi o definitivi approvati in via preliminare dal CONI.

Il bando finanzia a tasso zero la costruzione, l’ampliamento, l’attrezzatura, il miglioramento, la ristrutturazione, l’efficientamento energetico, completamento e messa a norma di impianti sportivi e/o strumentali all’attività sportiva, anche a servizio delle scuole.

Rientra nella possibilità di finanziamento anche l’acquisizione delle aree e degli immobili destinati all’attività sportiva.

Attraverso questo bando si potrebbe risanare seppure parzialmente, la gravosa situazione degli impianti sportivi presenti in città, vedi il centro di atletica di Contrada Masseriola e tutte le realtà in decadimento e sicuramente non a norma di legge che insistono nella nostra città.

Ci auguriamo che la nuova amministrazione sappia cogliere questa importante opportunità.

Dott. Gianluca Quarta

Consigliere Comunale di Forza Italia Brindisi.