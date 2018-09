orsi il sindaco Riccardo Rossi e l’assessore all’ambiente Roberta Lopalco hanno annunciato con grande enfasi il varo di un programma di interventi straordinari da attuare in tutti i quartieri cittadini. E’ stato anche predisposto un calendario contenente i posti in cui opereranno le squadre composte da personale di Ecotecnica e della Multiservizi.

Ancora una volta, però, il Comune di Brindisi si dimentica delle CONTRADE periferiche e, in particolare, di aree molto sviluppate urbanisticamente come Betlemme e Montenegro dove abitano migliaia di persone.

Si tratta dell’ennesima beffa per tante famiglie che pagano le tasse come gli altri ma sono, a tutti gli effetti, considerati come cittadini di serie B.

Qualche esempio? Illuminazione pubblica inesistente o molto carente, mancanza di fermate degli autobus della STP, strade sporche ed erbacce che proliferano senza controllo.

Il sindaco Rossi si faccia carico del problema ed assicuri pari trattamento per tutti i cittadini di Brindisi, anche negli interventi di pulizia straordinaria.

Dott. Gianluca Quarta

consigliere comunale di Forza Italia