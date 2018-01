Proseguono le attività dell’Erasmus HEAL, HEALTHY EATING- ACTIVE LIVING, per il secondo anno parte integrante dell’offerta formativa dell’IC Sant’Elia-Commenda di Brindisi.

Dal 29 gennaio al 3 febbraio soggiorneranno nella nostra città quattordici docenti provenienti da Spagna, Grecia, Turchia, Polonia e Romania, Paesi che, con l’Italia, hanno partecipato al programma europeo per la formazione e l’istruzione.

Il Comprensivo, per l’organizzazione dell’accoglienza dei docenti stranieri, potrà contare sulla collaborazione del Liceo E. Palumbo di Brindisi, partner consolidato della Rete QUALAMANO di cui l’Istituto della Dirigente Lucia Portolano è capofila.

Martedì 30 gennaio 2018, alle ore 9.00, l’Aula Magna del Liceo di via Achille Grandi ospiterà il “Translational project meeting”, uno speciale benvenuto preparato dagli alunni del Comprensivo per i loro ospiti d’eccezione.

In apertura il coro del plesso Crudomonte della Scuola Secondaria di I grado, diretto dalla prof.ssa Mele, saluterà tutti gli intervenuti con l’esecuzione dell’Inno di Mameli e dell’Inno Europeo. A seguire i ragazzi canteranno la canzone Aggiungi un posto a tavola, una scelta ben precisa: una musica allegra e un testo importante che trasmette, in modo semplice e immediato, il grande valore dell’integrazione.

Ci sarà poi un omaggio alla nostre tradizioni con la danza della pizzica. Ad esibirsi sempre i ragazzi della scuola media, plesso Mantegna, con le coreografie della prof.ssa Romano.

Alla festa parteciperanno anche i piccoli della Scuola Primaria Crudomonte che si esibiranno in alcune canzoni, tra cui la bellissima Let the children have a world eseguita anche nella lingua dei segni.

“Il nostro Istituto è orgoglioso di ospitare ancora una volta una parte d’Europa- afferma la Dirigente Portolano. Il progetto Erasmus- continua- si è rivelata un’esperienza bellissima per i ragazzi e il corpo docente, un’esperienza che ha riunito tutti gli ordini di scuola del Comprensivo. I docenti europei visiteranno anche i nostri plessi di Scuola Primaria, gli ambienti di apprendimento, i nostri atelier creativi nel plesso L. Da Vinci e tutti gli alunni sono ansiosi di mostrare quanto hanno prodotto per questo progetto.

L’Erasmus HEALTHY EATING- ACTIVE LIVING è stato pensato per promuovere una sana alimentazione e corretti stili di vita ma ha rappresentato anche un’occasione di confronto e arricchimento tra realtà scolastiche diverse e geograficamente lontane, una finestra aperta sull’Europa.

Il meeting presso il Liceo Palumbo è solo uno degli appuntamenti del ricco programma che la prof.ssa Manfreda, docente di inglese e coordinatrice del progetto, insieme al suo staff hanno preparato per far “assaporare” ai quattordici visitatori i colori, i profumi e le bellezze della terra di Puglia. Lecce, le Grotte di Castellana, Alberobello, Ostuni saranno alcune tappe del loro tour e, ovviamente, non potrà mancare l’attenzione al buon cibo.

COMUNICATO STAMPA I.C. SANT’ELIA – COMMENDA