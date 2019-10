Quattro chef stellati per altrettante giornate all’insegna del gusto e dell’eccellenza. Nel mese di ottobre il ristorante Dentromare di Specchiolla (Marina di Carovigno) apre le porte della sua cucina a consolidati talenti della gastronomia italiana. Quattro eccellenze della ristorazione gourmet affiancheranno lo chef di casa, Michele Panzarini, trasformando Dentromare in un vero e proprio laboratorio del gusto, per dare nuova energia e slancio ai sapori della tradizione culinaria pugliese.

Si comincia il 10 ottobre con Andrea Cannalire, pugliese e chef stellato a soli trent’anni, attualmente impegnato nella cucina del Ristorante Cielo di Ostuni. Il 16 ottobre sarà la volta di Paolo Barrale, siciliano e stella Michelin dal 2009, presidente del Circuito Chic Chef di Milano. Dal ristorante svizzero “Le table d’Adrien” approderà al Dentromare il 25 ottobre Sebastiano Lombardi, che ha ottenuto la Stella Michelin nel 2011 lavorando presso il ristorante Cielo del Relais La Sommità di Ostuni. A chiudere questo poker d’assi ci penserà il 31 ottobre Luciano Monosilio, classe 1984, che ha di recente aperto nella capitale, nei pressi di Campo dei Fiori, il suo ristorante Luciano Cucina Italiana.

Ognuna delle 4 giornate prevede un pranzo menu degustazione della tradizione a 4 mani (4 portate, amouse bouche, pre dessert e bevande: 35 euro a persona) e una cena menu degustazione gourmet a 4 mani (6 portate, amouse bouche, pre dessert e bevande, €55 euro a persona).

IL RISTORANTE DENTROMARE (gruppo La Sommità di Ostuni) è molto più di un semplice ristorante con vista mare. A pochi mesi dalla sua apertura ha già catturato l’interesse dei palati più raffinati e degli specialisti del settore. Fucina di idee, crocevia di gusto tradizionale e sperimentazione creativa, Dentromare vuole essere uno spazio aperto per cuochi emergenti e chef affermati, che non hanno paura di rivisitare i piatti tipici, sempre nel rispetto del gusto della cucina nostrana.

RISTORANTE DENTROMARE

SPECCHIOLLA, MARINA DI CAROVIGNO (BR)

TEL: 0831 1523995 / 3887580820