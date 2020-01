Il Partito Democratico di Francavilla Fontana considera di particolare rilievo l’avvenuta aggiudicazione dal 2020 dell’appalto del Servizio di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani, per l’Aro BR Ovest in cui la Città è ricompresa.

Rilievo connesso sia alle ricadute che si registreranno in termini di servizi eventualmente aggiuntivi, oltre a quelli ordinari ma dei quali al momento non risulta traccia, sia al conto economico che graverà su famiglie e imprese.

Colpisce non poco, al riguardo, l’approssimazione con cui la maggioranza di governo comunale continua a rapportarsi pubblicamente con tale argomento, a cominciare dal mancato confronto politico interno alle Commissioni consiliari che, oltre ad essere istituzionalmente obbligatorio, priva la stessa pubblica amministrazione del contributo di opinioni e di idee che possono, senza alcun dubbio, provenire dalle forze politiche di opposizione.

Al contempo, essa mostra di considerare un orpello qualsivoglia contrattazione con le rappresentanze sindacali maggiormente rappresentative, oltreché con il restante mondo associativo, di fatto evitando di confrontarsi sulle ricadute del servizio in questione, con particolare riguardo alle fasce della cittadinanza più debole socialmente.

Il Partito Democratico sollecita, pertanto, il Sindaco Denuzzo e l’insieme dell’Amministrazione comunale a trattare l’intera questione con l’attenzione che merita, anche in virtù dell’impegno finanziario rilevante correlato all’espletamento, da parte dell’Azienda aggiudicataria, dei servizi i cui costi saranno a carico delle casse comunali e, dunque, di tutti i francavillesi.

Partito Democratico