Dopo l’esordio discografico con il singolo “Anche Solo Una Volta”, ed a sei mesi dal brano estivo “Goccia”, disponibile dal 30 gennaio 2018 il nuovo e terzo singolo “Rachele” della cantautrice pugliese Argento, distribuito e promosso da Alka record label.

Rachele è un’amica molto speciale. Che teme il suo futuro. Che aspetta quella svolta che le cambierà la vita per sempre.. Che non si accorge di quanto lei sia importante.. di quanto lei sia forte nonostante tutto.. ed io la seguo ogni istante… per lei ci sarò sempre .. Rachele è dentro di me.

ARGENTO nasce a Francavilla Fontana in provincia di Brindisi. Chitarra, voce e PC nella cameretta di casa. Tra parole segnate sugli scontrini del bar e frastuono di bombe in TV scrive “Anche Solo Una Volta”, il suo primo singolo, uscito in radio ed in tutti i migliori digital stores il 24 marzo 2017 per Alka Record Label. Dopo aver scalato la classifica radio Indie Music Like con 5 settimane di permanenza, esce il 25 luglio 20717 il nuovo singolo dal titolo “Goccia”. Con i primi due singoli Argento attira l’attenzione della stampa e del web, entrando in rotazione su numerose radio italiane. A dicembre 2017 il brano “Anche Solo Una Volta” è stato inserito nella compilation “Spazio Inediti Vol.3”, edita da VSG Edizioni, che ha reso Argento protagonista su decine di radio. Dal 30 gennaio 2018, disponibile “Rachele” il terzo singolo distribuito e promosso da Alka Record Label.

Riprese Video/Photo Director e montaggio: Michele Guberti e Ilaria Passiatore

Produzione, mix e master: Michele Guberti presso il Freedom Recording Studio

Distribuzione e Promozione: Alka Record Label

