Oggi domenica 26 luglio, su Telenorba, Radionorba e Radionorba Tv, e lunedì 27 luglio su Italia 1, andrà in onda in prima serata la prima puntata del Radionorba Vodafone Battiti Live, il primo evento a riportare la musica live in televisione ed unico appuntamento tv dell’estate musicale italiane. L’appuntamento è poco dopo le 21 e andrà in onda anche in streaming su radionorba.it e norbaonline.it e on demand su Mediaset Play. Sarà possibile seguire l’evento anche attraverso i social di Radionorba, con l’hastag #battitilivetogether.

Lo show andrà in onda da Otranto, sul mega palco allestito nel Castello Aragonese. Sin dalla prima puntata, però, toccherà altre città della Puglia grazie alle esibizioni on the road e ai gruppi di ascolto organizzati in spiaggia, dove la webstar Mariasole Pollio darà la possibilità al pubblico di interagire con gli artisti.

Ma partiamo da cantanti e formazioni che, nel corso della serata, si alterneranno: sul main stage di Otranto ci saranno i Boomdabash, Alessandro Amoroso, Irama, Takagi&Ketra, Elodie, Giusy Ferreri, Elettra Lamborghini, Diodato, Rocco Hunt, Ana Mena, i Pinguini Tattici Nucleari, Fred De Palma, Dotan, Annalisa, Gaia, Francesco Renga e Aiello.

Protagonisti delle esibizioni on the road saranno, invece, Piero Pelù, da uno dei monumenti simbolo della Puglia, il magnifico Castel del Monte, ad Andria, Gigi D’Alessio con il suo pianoforte dalla terrazza del porto di Molfetta, e Fabrizio Moro nel cuore delle Grotte di Castellana.

Mariasole invece metterà in contatto gli artisti del main stage di Otranto con il gruppo di ascolto presente in spiaggia a Giovinazzo.

Il Radionorba Vodafone Battiti Live è condotto dal direttore artistico Alan Palmieri e da Elisabetta Gregoraci. La regia televisiva è firmata da Luigi Antonini.

Anche quest’anno il Radionorba Vodafone Battiti Live, in collaborazione con Unione Europea, Regione Puglia e Pugliapromozione, all’insegna della campagna “Puglia, Riparti dalla Meraviglia”, è affiancato da brand italiani ed internazionali di primissimo piano a partire dal title sponsor Vodafone ed inoltre, Maxibon, Carta Wow, Grana Padano, Gruppo Caffo 1915, Expert, Rilastil e Massigen,Supermercati Doc e Famila, Acqua Amata. Hair Sponsor ufficiale: Matrix e Redken, make up stylist Cesvim Academy.

Radionorba, la radio del sud è la prima radio areale al Sud ed anche la prima Superstation in Italia. Nel 2019 ha sfiorato il milione di ascoltatori nel giorno medio con Radionorba Music, confermandosi leader assoluta in home area con una crescita del 2,8% dell’indagine annuale TER 2019 rispetto alla precedente indagine Radiomonitor, un risultato che le ha permesso di superare anche alcuni network nel ranking nazionale. L’attuale area di diffusione comprende Puglia, Basilicata, Molise, Abruzzo, Campania e parte del Lazio. L’emittente ha 3 sedi (Conversano, Lecce e Roma), 3 studi di registrazione, 2 studi di diretta, 1 truck di 18 metri con studio radiofonico e cabina di regia insonorizzata all’interno, 1 regia mobile satellitare, 14 mila chilometri di ponti radio e 73 frequenze.

Radionorba Tv anche per il 2019 si conferma la prima Tv musicale in Puglia, Molise e Basilicata, e conquista il quarto posto nel ranking nazionale.

Il canale è visibile in digitale terrestre nelle regioni raggiunte dal segnale FM di Radionorba (Puglia, Basilicata, Molise, Abruzzo, Campania e parte del Lazio) e in tutta Italia in chiaro al canale 730 della piattaforma Sky, oltre che in streaming sul sito di Radionorba e su iPhone, iPad ed apparati con sistema operativo Android. In Puglia e Basilicata è ricevibile al canale 19 del digitale terrestre e in Campania al canale 180 del digitale terrestre.

Per qualsiasi informazione sulle modalità di sintonizzazione del canale è possibile visitare il sito www.radionorba.it.

Radionorba