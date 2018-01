Quello che è accaduto pochi giorni fa all’amministrazione comunale di Carovigno e all’oramai ex sindaco Carmine Brandi è esattamente lo stesso film visto appena pochi mesi fa con la prima crisi amministrativa, ma solamente con un finale e un epilogo totalmente diverso.

La cosa ancora più grave è che in queste ore la macchina del fango ha già preso il sopravvento e lo scambio di accuse pesantissime va già oltre l’iniziata campagna elettorale; quello a cui tutta la città sta assistendo merita la massima attenzione delle competenti autorità. Siamo passati dal bene comune e dalla trasparenza alle “continue pressioni” e “agli interessi personali”.

Per chi come noi, sin dall’estate 2015, ha svolto un ruolo di opposizione nel consesso consiliare non c’è nulla di nuovo. La nostra unica preoccupazione in questo momento è rivolta alla città con la certezza che i nostri concittadini meritano dei rappresentanti istituzionali di uno spessore decisamente diverso.

Vogliamo ricordare a noi stessi e a chi oggi sputa veleno, che fino a poche ore fa avete “governato” la città tutti insieme appassionatamente e che “ovviamente” eravate i migliori, i più trasparenti ed i più bravi amministratori locali della storia di questa comunità. Siamo diventati il fanalino di coda di tutta la provincia, la nostra unica speranza che questi pochi mesi che ci separano dall’elezione del nuovo sindaco e della nuova squadra di governo facciano riflettere seriamente i nostri concittadini.

Carovigno e i Carovignesi hanno bisogno di una nuova classe dirigente e noi siamo a disposizione di tutti coloro i quali credono che una Carovigno migliore si possa costruire, siamo e saremo al fianco di tutti coloro i quali sono convinti che Carovigno possa avere un futuro diverso. Si è appena chiuso un capitolo buio, riapriamo un’epoca di speranza iniziando dalla voce di chi non ha potuto parlare, ascoltiamo chi ha idee per sé e per tutti i cittadini.

Lanzilotti Massimo (Ripartiamo dal Futuro)

Radisi Vincenzo (Gruppo Misto)