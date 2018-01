Ha fatto perdere le proprie tracce da qualche ora, ma le particolari modalità di allontanamento di una ragazza ventiduenne torrese, hanno imposto una doverosa accelerazione nell’avvio delle procedure del piano provinciale per la ricerca di persone scomparse.

La giovane, infatti, un metro e settanta circa ed un caschetto di capelli neri, questa mattina intorno alle nove e mezza, non ha tolto neanche il pigiama ed in pantofole, e a piedi, si è allontanata dalla sua abitazione, lasciando dietro se solo l’angoscia dei familiari e nemmeno un biglietto che spiegasse il motivo per il quale se ne fosse andata.

Quando i genitori, all’ora di pranzo hanno informato i Carabinieri, sono subito scattate le ricerche.

Da Bari è stato fatto convergere un velivolo del 6° Nucleo Elicotteri dei Carabinieri – che ha sorvolato le vie del paese e le campagne circostanti fino al calar del buio, e, da Modugno (Ba), unità del Nucleo Cinofili addestrate per la ricerche di persone.

Concorrono nelle ricerche guidate dai Carabinieri della Compagnia di Francavilla Fontana, i Carabinieri Forestali, Vigili del Fuoco e personale della Protezione Civile, oltre a molti volontari.

L’Autorità Giudiziaria, informata dell’accaduto, ha autorizzato la diffusione della foto della ragazza nella speranza di agevolarne il rintraccio.