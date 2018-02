Rapina a mano armata e detenzione abusiva di arma. Con questa accusa gli agenti della Sezione Volanti della Questura di Brindisi hanno arrestato il pregiudicato brindisino Simone Del Monte, 22 anni.

Del Monte, intorno alle ore 19.30, di oggi ha fatto irruzione a viso coperto in un supermercato di Largo Angioli e Brindisi e, sotto la minaccia delle armi, si è impossessato del denaro contenuto nel registratore di cassa per un ammontare di circa 500 euro; quindi si è dato alla fuga per le vie del centro storico.

Immediato l’intervento delle Volanti antirapina i cui agenti, guidati dalla sala operativa della Questura, che hanno percorso le vie del centro storico, hanno chiuso ogni via di fuga ed hanno raggiunto ed ammanettato il malvivente.

Durante la fuga, Del Monte ha invano tentato di disfarsi della pistola gettandola in un’aiuola ma l’arma è stata subito recuperata dagli agenti delle Volanti.

Il giovane è stato arrestato ed associato presso la locale Casa Circondariale a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.