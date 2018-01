I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Brindisi hanno segnalato all’Autorità Amministrativa un 24enne di Ostuni per inosservanza della normativa sugli stupefacenti. Il giovane, fermato per un controllo nel centro abitato di Brindisi e più volte invitato dagli operanti a fornire indicazioni sull’identità personale, si trincerava in un sospettoso silenzio. Ulteriormente sollecitato, ha espulso dalla bocca 4 involucri in cellophane contenenti cocaina per un totale di 1,4 gr., sottoposti a sequestro.