E’ stato ripubblicato il bando di selezione allievi per l’ ammissione al corso di “DIPLOMA DI TECNICO SUPERIORE PER LA PRODUZIONE E MANUTENZIONE DEL MEZZO NAUTICO”. Sara’ possibile iscriversi

fino al 07 GENNAIO 2018.

Per l’iscrizione è necessario seguire i seguenti step:

a) Scaricare il modello di domanda d’iscrizione alle selezioni che si trova sul sito www.itsaerospaziopuglia.it

b) Compilare il modello di domanda d’iscrizione ed inviarlo entro e non oltre il 07.01.2018 all’indirizzo email segreteria@itsaerospaziopuglia.it con ricevuta di ritorno

c) In sede di colloquio orale, ciascun candidato dovrà presentare e pertanto consegnare la seguente documentazione:

• domanda d’iscrizione, come da modello pubblicato qui in basso

• copia del documento di riconoscimento

• copia del diploma

• eventuale copia della certificazione di lingua inglese o titolo equivalente

• eventuale copia di altri titoli valutabili.

Per qualsiasi informazione o chiarimento inviare una mail alla segreteria della fondazione:

segreteria@itsaerospaziopuglia.it