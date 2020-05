L’Assessorato all’Ecologia e Ambiente del Comune di Ostuni ha disposto la riapertura del Centro di Raccolta Comunale ubicato nella zona artigianale di contrada santa Caterina. L’assessorato guidato da Paolo Pinna ha deciso che nel Centro di Raccolta Comunale è possibile garantire il rispetto delle disposizioni anti-contagio mediante il contingentamento delle utenze in ingresso della struttura.

Restano chiusi fino al 18 maggio, invece, i Cam cittadini e le isole Ecologiche Mobili dell’area rurale per le quali non è attualmente possibile garantire il pieno rispetto delle disposizioni previste dai vari DPCM.

E’ prorogato il servizio di raccolta “Porta a Porta” nell’intera area rurale secondo le modalità attuate dal gestore nella fase di start-up, sino al 18 maggio 2020, salvo ulteriori proroghe.

Comune di Ostuni – Ufficio stampa