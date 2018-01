Il Segretario del PD di Francavilla Fontana, Fabio Zecchino, nel corso dei lavori del Direttivo riunitosi in data 17 gennaio u.s. presso la sede di vico Salerno, n. 2, ha reso noto di avere ricomposto la Segreteria politica del Circolo, a seguito delle dimissioni di Maria Rizzo, motivate da quest’ultima per iscritto con ragioni strettamente personali e familiari.

Insieme con Fabio Zecchino e Giovanni Carlucci, neo componente di Segreteria è, dunque, Nicola Cavallo, già Assessore comunale con deleghe a Sport e rapporti con le Associazioni sportive, Tempo libero, Amministrazione digitale, Politiche giovanili.

“Abbiamo confermato e, se possibile, rafforzato il nostro impegno congressuale a salvaguardia dell’unità interna del Partito – ha dichiarato Fabio Zecchino – quale ottimo viatico per la presente fase storica, particolarmente impegnativa, che ci vede schierati politicamente ed organizzativamente su due fronti elettorali, quello per le politiche del 4 marzo e l’altro per le amministrative presumibilmente a maggio prossimo, a sostegno di Maurizio Bruno, nostro Candidato a Sindaco di Francavilla Fontana.”

La Segreteria, per i prossimi giorni, oltre alla definitiva chiusura della Lista PD ha già in calendario una serie di incontri con rappresentanti di Forze politiche e di Liste Civiche democratiche con l’obiettivo di perfezionare i punti comuni del Programma per la prossima consiliatura a Palazzo Imperiali e di rafforzare il sostegno al Candidato unico di coalizione, Maurizio Bruno.

