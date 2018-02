“Ricordati di te….Prevenire è vivere”, la campagna di sensibilizzazione di Cuore di donna, fa tappa nelle scuole. A partire da mercoledì 21 febbraio le volontarie dell’Associazione, dialogheranno con le studentesse delle classi quarte e quinte degli istituti secondari superiori per spiegare l’importanza della diagnosi precoce anche in giovanissima età e per guidarle nei percorsi diagnostici più adatti, ma anche per soddisfare curiosità sulla vita associativa, sulle esperienze di malattia e di guarigione.

Al fianco delle volontarie di Cuore di donna, in questa prima fase del progetto, ci sarà il Dott. Alessandro Galiano radiologo e Responsabile della UOD senologia interventistica della Asl di Brindisi.

La prima scuola interessata dal progetto sarà l’Istituto De Marco-Valzani. Sarà la volta poi dell’Istituto Majorana, del Nautico Carnaro e del Palumbo, per allargare poi via via il progetto a tutti gli istituti brindisini. Continua dunque senza sosta, l’impegno dell’associazione per la diffusione della diagnosi precoce e della prevenzione quali armi per battere il cancro sul tempo.